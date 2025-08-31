Haberler

Jandarma Arama Kurtarma, Türk Bayrağı Açtı

JANDARMA ARAMA KURTARMA EKİBİNDEN ÖZGÜN ETKİNLİK

Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Muradiye Şelalesi’nde büyük bir Türk bayrağı açtı. Şelalenin olağanüstü manzarası eşliğinde yapılan bu etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Etkinlik anları sosyal medya platformlarında paylaşıldı ve birçok kullanıcı tarafından beğenildi.

ETKİNLİKLERİN AMACI BİRLİK DUYGUSU

Van İl Jandarma Komutanlığı, milli bayramlarda düzenlenen bu tür etkinliklerin, tarihi günlerin önemini vurgulamak ve milli birlik ile beraberlik duygusunu pekiştirmek için gerçekleştirildiğini ifade etti. Muradiye Şelalesi’nde yapılan bu kutlama, çeşitli renkli manzaralarla dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Haberler

Barış ve Adalet İçin Ortak Yol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, People's Daily'de yayımlanan makalesinde Gazze'deki insani trajediye dikkat çekerek, bölgesel barış için çok yönlü adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
Haberler

Tavas’ta Hafif Ticari Araç Devri

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu altı kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye taşıdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.