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Jandarma, Aranan M.K.’yı Yakalandı

YAKALANAN ŞAHIS HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Afyonkarahisar’da jandarma, 3 yıl hapis cezası ile aranan bir kişiyi takibinin ardından ele geçirdi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalarda, M.K. isimli kişinin “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak veya Kullanmak” suçundan 3 yıl hapis cezası ile arandığı belirlendi.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, M.K.’nın izini sürerek Salar beldesinde şüpheliyi yakaladı ve gözaltına aldı. Gözaltında tutulduktan sonra gerekli işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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