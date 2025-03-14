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Jandarma, Aranan Şahsı Tekman’da Yakaladı

ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASI DEVAM EDİYOR

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birimleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara durmaksızın devam ediyor. Bu çerçevede, Tekman İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hınıs Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yapılan operasyonlar, önemli bir sonuç verdi. Nitelikli Cinsel İstismar suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahsın Mescitli mahallesinde gizlendiği bilgisi edinildi.

BİLGİLER SAVCILIKLA PAYLAŞILDI

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Elde edilen bilgi Cumhuriyet Savcısı ile paylaşılmış, alınan arama kararı ile söz konusu şahıs 13 Mart 2025 günü yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, tutuklanmasını müteakip Hınıs Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.” denildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerini kararlılıkla ve azimle yerine getirmeye devam ediyor.

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