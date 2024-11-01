Jandarma Astsubayı Şehit Eden Motosiklet Sürücüsü

OLAYIN BAŞLANGICI

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı uygulama noktasında ‘dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, 15 günlük görevdeki Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’a çarpıp, onun şehit olmasına neden oldu. Bu olayın ardından motosiklet sürücüsü Adem Topçu’nun yargılanma süreci başladı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN AÇIKLAMASI

Adem Topçu, durmak istemediği yönünde bir açıklamada bulundu. Kendisine ait belgelerin eksik olduğu gerekçesiyle durmamayı tercih ettiğini savundu. Bu ifade, davanın seyrini etkileyebilecek bir unsur olarak kaydedildi.