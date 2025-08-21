Haberler

Jandarma, Aydın’da İncir Hırsızlarını Önlüyor

İNCİR HIRSIZLIĞINA KARŞI JANDARMA ÖNLEMLERİ

Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, incir hırsızlarına yönelik önemli bir çalışma uyguluyor. Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’da hasat sezonunun getirdiği hareketlilik devam ederken, jandarma ekipleri de hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla devriye çalışmalarını sürdürüyor.

DEVRIYE FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı, Mursalı, Üzümlü, Karaağaçlı, Ömerbeyli, Kızılcagedik, Çarıklar ve Meşeli mahallelerinde incir hırsızlıklarını önlemek için motorlu asayiş timleri aracılığıyla önleyici devriye faaliyetleri gerçekleştiriyor. Jandarma ekipleri, bahçelerde ve tarlalarda çalışan vatandaşlar ve çiftçilere, hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda bilgilendirmelerde bulunuyor.

