Jandarma Bayram Tatilinde Trafik Denetimini Artırdı

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Afyonkarahisar’da jandarma, sürücülere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 3 bin 75 araç ve sürücüsünü kontrol ediyor. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı, bayram tatiline rağmen sürücü denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Bayram sonrası yoğunlaşan trafik akışı için jandarma ekipleri, trafik denetimlerini yoğunlaştırmış durumda.

DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ

Denetimlerde dronların da kullanıldığı bildiriliyor. Kontroller sırasında kurallara uymayan 20 sürücü tespit edilerek toplamda 56 bin 370 TL para cezası uygulandı. Denetimlerin bayram dönüşü tamamlanana kadar süreceği açıklanıyor.