Haberler

Jandarma Bayram Tatilinde Trafik Denetimini Artırdı

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Afyonkarahisar’da jandarma, sürücülere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 3 bin 75 araç ve sürücüsünü kontrol ediyor. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı, bayram tatiline rağmen sürücü denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Bayram sonrası yoğunlaşan trafik akışı için jandarma ekipleri, trafik denetimlerini yoğunlaştırmış durumda.

DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ

Denetimlerde dronların da kullanıldığı bildiriliyor. Kontroller sırasında kurallara uymayan 20 sürücü tespit edilerek toplamda 56 bin 370 TL para cezası uygulandı. Denetimlerin bayram dönüşü tamamlanana kadar süreceği açıklanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Taraftarlar Sergen Yalçın’ı İstiyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a 2-1 yenilerek elendi. Bu sonuç sonrası taraftarlar, teknik direktörlük için Sergen Yalçın'ı desteklemeye başladı.
Haberler

Japonya Grand Prix’si Bu Hafta Sonu

Japonya Grand Prix'si, bu hafta sonu Suzuka Pisti'nde düzenlenecek. Sıralama turları 6 Nisan Pazar sabahı, yarış ise aynı gün erken saatlerde başlayacak. Verstappen'in geçen yılki zaferi unutulmadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.