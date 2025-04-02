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Jandarma Bayramda Sürücüleri Bilgilendirdi ve Uyardı

HAKKARİ’DE BAYRAM KUTLAMASI VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle yola çıkan sürücülerin bayramını kutladı. Sürücülere yapılan ikramlarla birlikte, güvenli bir yolculuk için bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE FAALİYETLERİ

Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüler ve yolculara güvenli internet kullanımı, sahte web siteleri ve oltalama konularında bilgiler sunarak, bu konularla ilgili broşürler dağıttı. Bu faaliyetlerin temel amacı, siber suçların önlenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi ve farkındalık oluşturulması olarak belirlendi.

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