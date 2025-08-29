Jandarma Bilgilendirme Yapıyor, Destek Şart

JANDARMA DUYARLILIĞI ARTIRIYOR

Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı, düğünler ve asker eğlencelerinde havaya ateş açılmaması, orman yangınları ve temiz çevre konuları hakkında bilgilendirme seminerleri düzenliyor. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Şuayip Demir, Cuma namazı çıkışında vatandaşlara bu konularda farkındalık yaratmak amacıyla bilgi veriyor. Demir, her hafta farklı mahallerde bu bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirildiğini ifade ediyor.

TOPLUMSAL SORUMLULUK VURGUSU

Demir, “Asayişi sağlamaya yönelik tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Kolluk kuvvetiyle yapılan önlemeler bir yere kadar. Düğünlerde silah atılmaması, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, çevremizin kirletilmemesi konularında bizlere destek olmalısınız. Sevinçlerinizin hüzne dönüşmesini istemiyorsanız, böyle güzel günlerinizin zehir olmasını istemiyorsanız silah kullanmayın” şeklinde açıklama yapıyor. Ayrıca, “Yeşile ve çevreye sahip çıkıp, çıkmayanları uyarın. Hep beraber mutlu mesut yaşayalım. Sizler çok değerlisiniz ve sizi çok seviyoruz” diyerek toplumsal sorumluluğa dikkat çekiyor.