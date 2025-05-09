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Jandarma, Can Koyan Üç Genç Kurtardı

YUNUS KANO KAZASI VE JANDARMANIN MÜDAHALESİ

Olay, Sakarya’nın Sapanca Gölü’nde, pedallı kanoların alabora olduğu sırada meydana geldi. Saat 12.20 civarında Serdivan ilçesindeki Tuzla burnu mevkiinde O.Z. (16), F.O. (18) ve U.A. (18) isimli bireylerin içinde bulunduğu kano suyun ortasında devrildi.

KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILIYOR

Kanonun batmak üzere olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri derhal harekete geçti. Göl kıyısında kara gözetleme gerçekleştiren Sakarya Jandarma Asayiş Bot Timi, ihbarın ardından bölgeye ulaştı. Su yüzeyinde kalmaya çalışan 3 kişiyi güvenli bir şekilde bota almak için kano ile iletişime geçtiler.

Jandarma timi tarafından kurtarılan O.Z., F.O. ve U.A., sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti ve ambulans talep etmedi. Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, kurtarılan gençleri, göle açıldıkları nokta üzerinden ailelerine teslim etti.

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