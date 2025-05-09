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Jandarma, Çocuğu Heimlich İle Kurtardı

OLAYIN GELİŞİMİ

Ordu’da, 4 yaşındaki bir çocuğun nefes borusuna çikolata parçası kaçması sonucu büyük bir tehlike yaşandı. Olay, 5 Mayıs’ta sabah saatlerinde Altınordu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı binası önünde gerçekleşti. Çocuk, ablası ile beraber yürüdüğü sırada çikolata yemekteydi ve bir parça boğazına kaçtı.

KURTARILMA ANI

Nefes almakta zorlanan çocuk için kritik anlar yaşanırken, olayın farkına varan Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Doğan, hemen harekete geçti. Doğan, çocuğa heimlich manevrası uygulayarak onu kurtarmayı başardı. Bu anlar, çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı ve olayın görgü tanıkları tarafından da dikkatle izlendi.

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