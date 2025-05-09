Jandarma, Çocuğu Kurtardı: O Anlar Kamerada

JANDARMA PERSONELİ ÇOCUĞU KURTARIYOR

Ordu’da jandarma personeli, nefes borusuna çikolata parçası kaçan küçük bir çocuğu kurtarıyor. Olay, Altınordu ilçesindeki İl Jandarma Komutanlığı binasının önünde 5 Mayıs sabah saatlerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, ablasıyla birlikte yürüyen 4 yaşındaki çocuk, yediği çikolatanın bir parçasının nefes borusuna kaçmasıyla aniden zorlanmaya başladı.

HEİMLİCH MANEVRASI İLE KURTARILDI

Çocuğun zorlandığını fark eden nöbetçi olarak görevde bulunan Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Doğan, hemen müdahalede bulunarak heimlich manevrasını uyguladı. Bu kritik anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı ve çocuğun kurtarıldığı anlar görüntülendi. Bu tür müdahale, jandarma personelinin hızlı ve etkili davranışının önemini gözler önüne seriyor.