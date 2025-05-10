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Jandarma, Çocuğu Manevra ile Kurtardı

ÇOCUĞUN HAYATI KURTULDU

Ordu’da küçük bir çocuğun nefes borusuna çikolata parçası kaçtı ve jandarma personeli bu durumu fark ederek hemen müdahale etti. Olay, 5 Mayıs sabah saatlerinde Altınordu ilçesindeki İl Jandarma Komutanlığı binası önünde yaşandı.

HEİMLİCH MANEVRASI UYGULANDI

Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki bir çocuk ablası ile birlikte yürüyüş yaparken yediği çikolatanın bir parçası nefes borusuna kaçtı. Çocuk, nefes almakta zorluk çekmeye başladı. Bu sırada nöbetçi olan Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Doğan, çocuğun durumunu gözlemleyerek hemen heimlich manevrasını uyguladı ve böylece çocuğun hayatını kurtardı. O anlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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