Jandarma Denetimlerini Sıklaştırıyor

SIKI DENETİM UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde sıkı denetim uygulamalarına devam ediyor. Halkın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla yapılan denetimler, aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Ekipler, farklı noktalarla günlük asayiş uygulamaları gerçekleştiriyor.

ARAÇLAR ÜZERİNDE KİMLİK KONTROLLERİ YAPILIYOR

Denetimler sırasında durdurulan araçlarda bulunan kişilerin kimlik kontrolleri yapılıyor. Şüpheli görülen araçlarda ise detaylı aramalar gerçekleştiriliyor. Suç oranlarını azaltmak ve suçlulara geçit vermemek için jandarma ekipleri, denetimlerine devam edeceklerini bildiriyor.