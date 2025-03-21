Jandarma, Down Sendromlu Çocuklarla Etkinlik Yaptı

JANDARMA EKİPLERİNDEN ANLAMLI ZİYARET

Bingöl’de jandarma ekipleri, Down sendromlu çocuklarla bir araya geldi. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Genç ilçesindeki bir eğitim ve rehabilitasyon merkeziyle bağlantı kurdu. Etkinliğin amacı, bu özel günün önemini vurgulamak oldu.

EĞLENCELİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Ziyaret sırasında öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi için birçok etkinlik hazırlandı. Jandarma ekipleri, çocuklara jandarma dergisi ve çeşitli hediyeler dağıttı. Ekipler ile birlikte etkinliklere katılan çocuklar, bu anlamlı günde büyük mutluluk yaşadı.