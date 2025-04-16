Jandarma E.B.’yi Uyuşturucu İle Yakaladı

UYUŞTURUCU SATISINA GEÇİT VERİLMİYOR

Afyonkarahisar’da yapılan bir ihbar doğrultusunda jandarma ekipleri, uyuşturucu madde satmaya giden bir kişiyi yakaladı. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, E.B. isimli şahsın kent merkezinden temin ettiği uyuşturucuları, Sinanpaşa ilçesindeki Küçükhöyük beldesinde satma hazırlığında olduğunu tespit ediyor.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Takip çalışmalarını sürdüren ekipler, şüpheli E.B.’nin kullandığı aracı Balmahmut köyü girişinde durduruyor. Araçta yapılan aramada, 157 adet uyuşturucu hap, bir gram esrar ve cep telefonu bulunuyor. Olay sonucunda E.B. ekipler tarafından gözaltına alınıyor.