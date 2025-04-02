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Jandarma, Eğitim Kurumlarında Bilgilendirme Yaptı

ERZİNCAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Çayırlı Meslek Yüksek Okulu ve Kemah Sultan Melik Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde öğrencilere yönelik sunumlar düzenliyor. Bu etkinlikler, jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesinde meydana gelen suçların önlenmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

SUÇLA MÜCADELE KONULARI ÜZERİNE SUNUMLAR

Düzenlenen sunumlarda “hırsızlık, dolandırıcılık, madde bağımlılığı ile mücadele, genel adaba aykırı fiiller, siber suçlarla mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, çevre, doğa ve hayvanların korunması” gibi konular vurgulandı. Jandarma ekipleri, öğretim görevlileri ve öğrencilere bu konularda bilgiler sunarak farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

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