Jandarma Ekipleri 206 Şüpheli Tutukladı

DENETİMLERDE PEK ÇOK GÖZALTINA ALMA

Sakarya’da jandarma ekipleri, temmuz ayı boyunca gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarla toplamda 838 kişiyi yakaladı. Bu şüphelilerden 206’sının kesinleşmiş hapis cezası bulunmaktadır ve bu nedenle tutuklama işlemi gerçekleştirildi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, suçları önlemek için faaliyet gösterirken, geçmişte suç işleyen ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik de yoğun bir çaba sarf ediyor.

ÖNLEYİCİ VE ADLİ DEVRIYELER YAPILDI

01-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 3 bin 907 önleyici ve adli devriye icra edildi. Bu devriye çalışmaları sırasında 256 bin 17 şahıs sorgulandı. Sorgulama sonuçları ile arama çalışmaları neticesinde 838 kişinin yakalanması sağlandı ve bu kişilerin 206’sının kesinleşmiş hapis cezası olduğu için tutuklanmaları gerçekleşti.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen arama faaliyetleri sonucunda ise toplamda 17 ruhsatsız tabanca, 29 kurusıkı tabanca ve 10 av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin bu tür önlemleri, bölgedeki suç oranının azaltılması için kritik bir rol oynuyor. Sakarya’daki güvenliğin artırılması yönündeki bu çabalar, toplumda daha huzurlu bir yaşam ortamı sağlamayı hedefliyor.