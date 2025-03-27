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Jandarma Ekipleri Aranan İki Kişiyi Yakaladı

JASAT EKİPLERİ ARANAN ŞAHISLARI YAKALADI

Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT Birimi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara kesintisiz devam ediyor. JASAT ekipleri, Yatağan ve Fethiye ilçelerinde hakkında kesinleşmiş hapis kararı bulunan iki şahsı başarıyla yakaladı.

YATAĞAN’DA YAKALANAN SUÇLU

Yatağan ilçesinde, “Birden fazla kişi ile işyerinden silahlı yağma” suçu nedeniyle 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan 43 yaşındaki T.Ç., Cazkırlar Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonla ele geçirildi. T.Ç., adli makamlara çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETHİYE’DE UYUŞTURUCU SUÇLUSU YAKALANDI

Fethiye ilçesinde, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 33 yaşındaki C.Ö., Fethiye’de yapılan operasyonda yakalandı. Ardından adli mercilere sevk edilen C.Ö., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Muğla’da 14 Suçtan Aranan Kişi Yakalandı

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