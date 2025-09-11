Jandarma Ekipleri Bilgilendirme Yaptı

Haberler

JANDARMA EKİPLERİ FUARDA VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRDİ

Eskişehir’de düzenlenen bir fuarda, jandarma ekipleri stant kurarak bin 120 vatandaşı çeşitli konularda bilgilendiriyor. Edinilen bilgilere göre, fuarın süresi boyunca Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, stant açarak ziyaretçileri bilgilendirmek için faaliyette bulundu. Bu süreçte, jandarmanın standını toplamda bin 120 vatandaş ziyaret etti.

GÜVENLİK VE BİLİNÇLENME KONULARI VURGULANDI

Ziyaretçilerin dikkatine sunulan konular arasında traktör ve tarım araçlarının güvenli kullanımı, ROPS demiri ile kabin kullanımı, tercih edilen reflektörlerin trafikte görünürlük açısından önemi, genel trafik kuralları, güvenli sürüş yöntemleri, kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta zorla evlendirme ile mücadelenin yanı sıra güvenli internet kullanımı ve dolandırıcılıkla ilgili farkındalık yaratmak yer aldı. Ayrıca, stantta bulunan ekipler, 150 çocuğa boyama ve hikaye kitabı hediye etti.

