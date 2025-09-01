Jandarma Ekipleri Dolandırıcıyı Yakaladı

MERSİN’DE YAKALAMA OPERASYONU

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 34 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi ele geçirdi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan açıklamaya göre, uzun süreli aranan ve kesinleşmiş cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, bir şahıs hakkında ‘dolandırıcılık, şantaj, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle kredi açılmasını sağlamak ve hükümlü ya da tutuklunun kaçması’ suçlarından toplam 172 dosyadan 34 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan titiz araştırmalar sonucunda, aranan şahsın bir evde misafir olarak kaldığı tespit edildi. Adresin saptanmasının ardından, düzenlenen operasyonla şahıs gizlendiği mekanda yakalandı. Operasyon sırasında gerçekleştirilen ev aramasında, bir tabanca ve şarjör, 30 fişek, bir laptop, 4 cep telefonu, bir flaş bellek, 6 sim kart, 65 sentetik uyuşturucu hap ve 3 yurt dışı banka kartı ele geçirildi.

ADLİ MAKAMLARA SEVK

Elde edilen delillerle birlikte jandarma işlemleri tamamlanan şahıs, adli makamlara sevk edilerek cezaevine gönderildi. Bu yakalama ile birlikte Mersin’de suçla mücadelede önemli bir adım atılmış oldu.