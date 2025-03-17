Jandarma Ekipleri Firari Hükümlüyü Yakaladı

KASTAMONU JANDARMA EKİPLERİ KUŞATMA YAPIYOR

Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından yapılan yoğun çalışmalar sonucunda, 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip bir hükümlü yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor.

SUÇLUSAN KİŞİ YAKALANDI

Merkez ilçede “izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, nakletme ve satma” suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.A. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sayesinde yakalanmış durumda. Adliyeye sevk edilen bu şahıs, gerekli işlemler sonrasında tutuklandı.