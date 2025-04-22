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Jandarma Ekipleri, Nare Lina’nın Doğum Gününü Kutladı

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Adana’nın Kozan ilçesinde, jandarma ekipleri Şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar’ın 1 yaşına giren kızı Nare Lina için özel bir doğum günü organizasyonu düzenlemiş. İl Jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit Yaşar’ın kızı Nare Lina’nın doğum gününü kutlamak amacıyla bir araya gelmiş.

KUTLAMA HAZIRLIKLARI

Araç konvoyuyla ailenin yaşadığı Kozan’a ulaşan jandarma ekipleri, kutlama yapılacak olan tesisi renkli balonlarla süslemiş. Pasta kesimi sırasında ekipler, doğum gününü kutladıkları Nare Lina’nın ailesine çeşitli hediyeler sunmuş.

ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ’UN HATIRASI

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, 13 Aralık 2024 tarihinde 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda gerçekleşen silahlı saldırıda yaralanan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, hastaneye kaldırılmış ancak 14 Aralık 2024 tarihinde şehit olmuştu.

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