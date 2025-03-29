Jandarma Ekipleri Otobüsleri Denetledi

OTOBÜS DENETİMLERİ SIKIŞTIRILDI

Bolu’da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle vatandaşların yola çıkmasıyla birlikte jandarma ekipleri, sivil denetimlerini arttırdı. Jandarma, yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetimler gerçekleştirerek vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla çalışıyor.

TRAFFİK KONTROL NOKTALARI KURULDU

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, jandarma ekipleri trafik denetimlerini sıkılaştırmak için şehir giriş ve çıkış noktalarında kontrol noktaları oluşturdu. Bunun yanı sıra, sivil kıyafetli trafik personeli otobüslerin içinde yolcu olarak seyahat ederek şoförlerin trafik kurallarına uyumunu denetliyor. Ekipler, şoförlerin cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri takma durumlarını gözlemliyor.

YOLCULARA UYARILARDA BULUNULUYOR

Denetimler sırasında, durdurulan otobüslerdeki sivil kıyafetli jandarma personeli, yolculara kendisini tanıttıktan sonra çeşitli uyarılarda bulunuyor. Kurallara uyan otobüs şoförüne teşekkür eden jandarma, yolcuların da emniyet kemerlerini takmalarını hatırlatıyor. Bu denetimlerin amacı, bayram tatili boyunca güvenli bir seyahat sağlamak.