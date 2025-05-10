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Jandarma Ekipleri Silah Operasyonu Gerçekleştirdi

JANDARMA EKİPLERİNDEN SİLAH KAÇAKÇILIĞINA OPERASYON

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliliye ve Siverek ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştiriyor. Soruşturma kapsamında belirlenen 6 adrese eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda, toplam 3 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 9 av tüfeği, 14 şarjör ve 828 mermi ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

DEVAM EDEN SORUŞTURMA

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. Elde edilen bulgular ve gözaltındaki şüphelilerin ifadeleriyle konunun aydınlatılması hedefleniyor.

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