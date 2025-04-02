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Jandarma Ekipleri Uyuşturucu Operasyonu Yaptı

JANDARMA EKİPLERİ YOL KONTROLÜNDE UYUŞTURUCU YAKALADI

Kırıkkale’de gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında jandarma ekipleri, bir araçta yolcu olarak yer alan bir kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan incelemede şüpheli şahsın üzerinden bir miktar esrar bulunurken, aracın bagajında da 28 plastik bardakta kenevir bitkisi tespit edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Yahşihan ilçesindeki kontrol noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yolcu olan 53 yaşındaki B.A.’nın üst aramasında esrar ele geçirildi. Bagajda gerçekleştirilen kontrollerde ise 28 kök kenevir bitkisi bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmada yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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