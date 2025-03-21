Jandarma Ekiplerinden Traktör Sürücülerine Bilgilendirme

JANDARMA EKİPLERİNDEN TRAKTÖR SÜRÜCÜLERİNE BİLGİLENDİRME

Kırklareli’nde jandarma ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde traktör sürücülerini bilgilendiriyor. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ile çalışmalara katılan ekipler, trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması adına köy ziyaretleri gerçekleştiriyor.

TRAKTÖR SÜRÜCÜLERİNE ÖNEMLİ UYARILAR

Ekipler, traktör sürücülerine çeşitli uyarılarda bulunarak, “uyarı lambası ve reflektör bulundurmaları, traktöre en fazla bir römork takmaları ve yük üzerinde yolcu taşımamaları” gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kavşaklarda geçiş üstünlüğü ile ilgili bilgi de verildi. İl Jandarma Komutanlığından elde edilen bilgilere göre sürücülere yönelik eğitimlerin devam edeceği bildiriliyor.