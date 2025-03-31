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Jandarma Ekiplerinden Yaşlılara Bayram Ziyareti

JANDARMA EKİPLERİNDEN YAŞLILARA BAYRAM ZİYARETİ

Aydın İl Jandarma Komutanlığı takımları, Ramazan Bayramı sebebiyle yaşlı bireyleri ziyaret ederek onlarla bağ kurdu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçin Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, Sultanhisar ilçesinde yer alan Yaşlı Bakım Merkezi’nde bulunan değerli büyüklerimizi Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaret etti.

YAŞLI BÜYÜKLERİN HATIRASI KUTLANDI

Ziyaret sırasında ekipler, toplumun geçmişini temsil eden yaşlılara her alanda sahip çıkma ve değer verme konusundaki kararlılıklarını iletti. Böylece bayramları kutlanarak bu önemli geleneği sürdürdüler.

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