Jandarma, Gaziantep’te 135 Öğrenciye Eğitim Verdi

EĞİTİMİN KAPSAMI VE AMACI

Gaziantep’te jandarma ekipleri, 135 öğrenciye yönelik okul güvenliği eğitimi düzenledi. Bu eğitim, Şehitkamil ve Yavuzeli ilçelerinde ikamet eden ilkokul öğrencilerine verildi. Eğitim sürecinde çocuklar, suçlardan korunma ve akran zorbalığı gibi önemli konularda bilgilendiriliyor.

HEDİYELER VE ÖDÜLLENDİRME

Eğitimin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitabı gibi materyaller, çocukların eğitimine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu tür faaliyetler, çocukların güvenliğini artırmayı amaçlayan önemli adımlar arasında yer alıyor.