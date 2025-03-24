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Jandarma Gazileri Köşk’te Ziyaret Etti

JANDARMA EKİPLERİ GAZİ AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri, Kıbrıs Gazisi Mustafa Şenol’un eşi ve malul gazi Serdal Gördü ile annesini ziyaret ediyor. Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği bu ziyaret, Çiftlikköy Mahallesi’nde yaşayan gazi ailelerine destek olmak amacıyla düzenlendi.

FEDAKARLIĞI UNUTMAYACAKLAR

Jandarma ekipleri, kahraman gazilerin fedakarlığını ve ideallerini hiçbir zaman unutmuyor. Ziyaretler sayesinde gazi ailelerinin yanında olduklarını vurgulayan ekipler, bu geleneği sürdürerek gazi ailelerine destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

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