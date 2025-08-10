Jandarma Genel Komutanlığı, Balıkesir’e Destek Gönderdi

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Jandarma Genel Komutanlığı, Balıkesir’de meydana gelen deprem sonrası acil önlemler alarak bölgede çeşitli birimleri görevlendirdi. Yapılan açıklamada, “2 helikopter, 1 Jandarma Özel Harekat Bölüğü, 2 Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ile 4 Jandarma Arama Kurtarma Timi’nin görevlendirildiği” belirtildi. Ayrıca, 1 Jandarma İnsansız Hava Aracı ile bölgeden görüntü aktarımının sağlandığı kaydedildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Genel komutanlık tarafından duyurulan bilgilere göre, depremin ardından Jandarma Asayiş Timleri, “hasar tespit ve saha tarama çalışmalarına” hemen başladı. 19.53’te Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Merkezinde ilgili birimlerden kişilerin katılımıyla “koordinasyon toplantısı” yapıldığı ifade edildi.

FAALİYETLER ANLIK TAKİP EDİLİYOR

Açıklamada, “Jandarma Genel Komutanlığınca deprem bölgesinde arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek sağlamak maksadıyla görevlendirmelerin yapıldığı” belirtiyor. Ayrıca, “deprem bölgesindeki tüm faaliyetlerin Harekat Merkezinden anlık olarak takip ve koordine edildiği” vurgulanıyor.