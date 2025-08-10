Jandarma Genel Komutanlığı Deprem Müdahalesi

DEPREM SONRASI JANDARMA YETKİLİLERİ BÖLGEDE GÖREVLENDİRİLDİ

Jandarma Genel Komutanlığı, Balıkesir’de gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından hızlı bir şekilde bölgeye müdahaleye başladı. Yapılan açıklamaya göre, bölgede 2 helikopter, 1 Jandarma İnsansız Hava Aracı, 1 Jandarma Özel Harekat bölüğü, 2 Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ve 4 Jandarma Arama Kurtarma Timi görevlendirildi.

HASAR TESPİTİ VE SAA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Açıklamada, dün saat 19.53’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından Jandarma Asayiş Timleri tarafından hasar tespit ve saha tarama çalışmalarına başlandığı belirtildi. Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Merkezinde ilgili başkanlıklardan personelin katılımıyla bir koordinasyon toplantısı yapıldığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜ AKTARIMI VE KOORDİNASYON

“Jandarma Genel Komutanlığınca deprem bölgesinde arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek sağlamak maksadıyla, 2 S-70 Genel Maksat Helikopteri, 1 Jandarma Özel Harekat (JÖH) Bölüğü, 2 Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ile 4 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi görevlendirilmiştir.” ifadesiyle başlayan açıklamada, bölgeye yönlendirilen 1 Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) ile deprem bölgesinden ilgili birimlere görüntü aktarımının sağlandığı belirtiliyor. Tüm bu faaliyetlerin hemen koordine edildiği ve anlık olarak takip edildiği vurgulanıyor.