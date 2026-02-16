Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Asılsız Paylaşıma Müdahale

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya üzerinden yanıltıcı paylaşım yapan bir şahsın yakalandığını bildirdi. Yapılan resmi açıklamada, Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma personeli hakkında asılsız içerik ürettiği belirlenen kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

ETKİLEŞİM AMACIYLA YAPILDI

Söz konusu kişinin, paylaşımını etkileşim sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğini ifade ettiği belirtildi. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alınan şahsın, mahkemeye sevk edildiği ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı açıklandı.

ÖNLEMLER SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Açıklamada ayrıca, kamu düzeni ve kurumların prestijine yönelik gerçek dışı paylaşımlar karşısında hukuki süreçlerin titizlikle işleyeceği vurgulandı.