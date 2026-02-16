Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Asılsız Paylaşıma Müdahale

jandarma-genel-komutanligi-ndan-asilsiz-paylasima-mudahale

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya üzerinden yanıltıcı paylaşım yapan bir şahsın yakalandığını bildirdi. Yapılan resmi açıklamada, Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma personeli hakkında asılsız içerik ürettiği belirlenen kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

ETKİLEŞİM AMACIYLA YAPILDI

Söz konusu kişinin, paylaşımını etkileşim sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğini ifade ettiği belirtildi. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alınan şahsın, mahkemeye sevk edildiği ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı açıklandı.

ÖNLEMLER SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Açıklamada ayrıca, kamu düzeni ve kurumların prestijine yönelik gerçek dışı paylaşımlar karşısında hukuki süreçlerin titizlikle işleyeceği vurgulandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Sigarada Yeni Zam Fiyatları Açıklandı

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı, bir sigara grubunda fiyat artışını duyurdu. Artık en düşük fiyatlı sigara 100 TL olarak belirlendi.
Gündem

CHP’de Mutlak Butlan Davasında Yeni Gelişmeler

CHP'de mutlak butlan davasıyla ilgili, Ramazan Bayramı sonrası karar verileceği iddiaları gündemde. Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi veya yönetim değişikliği olacağı konuşuluyor.
Gündem

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Hukuki Süreç: FIFA Beklentisi

Galatasaray, altyapısında yer alan Çağrı Balta'nın Fenerbahçe ile anlaşmasını usulsüzlük olarak değerlendirerek durumu TFF'ye bildirdi. Kriz devam ediyor.
Gündem

Yıldız Tilbe Gazze’de 12 Bin Kişiye İftar Verecek

Sanatçı Yıldız Tilbe, Gazze'deki iki çadır kenti destekledikten sonra, Ramazan ayında 12 bin kişiye iftar sofrası kurma projesini hayata geçiriyor.
Gündem

Osimhen İçin Atletico Madrid’den 100 Milyon Euro Teklifi

Atletico Madrid'in, yıldız futbolcu Victor Osimhen için Galatasaray'a teklifte bulunduğu öne sürüldü. Transfer iddiaları futbol dünyasında büyük ilgi uyandırdı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.