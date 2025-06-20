Jandarma Genel Komutanlığı, TİKA ile Eğitim Verdi

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KIYMETLİ EĞİTİM VERİYOR

Jandarma Genel Komutanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Kırgızistan’da “patlama sonrası olay yeri inceleme” eğitimi gerçekleştiriyor. Bu eğitim, TİKA ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinde yürütülen Uluslararası Jandarma İşbirliği Güvenlik Projesi kapsamındadır. Kırgızistan İç Kuvvetler Komutanlığında görevli 19 rütbeli personelin katılımıyla 16-20 Haziran tarihleri arasında eğitim programı düzenlendi.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Eğitim programında olay yeri incelemesinin amaçları, yöntemleri ve teknikleri detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, adli fotoğrafçılık, parmak izi ve iz inceleme, biyolojik ve kimyasal analizler ile patlayıcı maddelerin kullanıldığı vakalarda olay yeri incelemesine yönelik konular hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı.

SERTİFİKA TÖRENİ VE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Eğitim tamamlandığında düzenlenen törende, kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Törene katılan yetkililer, tecrübe paylaşım programlarının ve kardeş ülkelerin güvenlik alanındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Bu tür eğitimler, güvenlik alanında daha etkili işbirlikleri oluşturmak ve bilgi transferini sağlamak için gereken bir konudur.