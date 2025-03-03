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Jandarma Hatalı Sollama Denetimi Yaptı

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TRAİFİK DENETİMLERİ İZNEK’TE GÜÇLENİYOR

İznik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri, İznik Yenişehir yolu Derbent rampasında kazaların önlenmesi amacıyla önemli bir denetim gerçekleştirdi. Cumartesi ve Pazar günleri yapılan denetimlerde, dron teknolojisi kullanılarak sürücüler etkili bir şekilde denetlendi.

CEZALAR VE TRAFİK KURALLARI

Denetim sırasında, “Geçmenin Herhangi Bir İşaretle Yasaklandığı Yerlerde Sürücünün Önündeki Aracı Geçmesi” kuralını ihlal eden 40 sürücüye toplam 86 bin 682 TL para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri, bu denetimlerle sürücülerin trafik kurallarına uyma bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN FARKINDALIK YARATMA

Jandarma, trafik güvenliğini sağlamak için kurallara uymanın önemini vurguladı. Yapılan denetimlerin yalnızca bu hafta sonuyla sınırlı kalmayacağı, gelecekte de devam edeceği ifade edildi. Bu gibi denetimlerin, sürücülerde farkındalık yaratmayı ve trafik kazalarını azaltmayı hedeflediği bildirildi.

UYARI VE HATIRLATMA

Sürücüler, geçiş yasağına uymanın yanı sıra, trafik güvenliği için tüm kurallara uymaları gerektiği konusunda uyarıldı. Jandarma, güvenli ve dikkatli sürüşün, yolda herkesin hayatını koruma açısından hayati bir rol oynadığını hatırlattı.

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