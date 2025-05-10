Jandarma, Hayvanın Doğumuna Yardımcı Oldu

BÜYÜKBAŞ HAYVAN DOĞUMUNA MÜDAHALE

Düzce’de bir büyükbaş hayvanın doğumu, devriye atan jandarma ekipleri sayesinde gerçekleşti. Gündolaması köyünde, hayvan hırsızlıklarıyla mücadele kapsamında yapılan devriye sırasında, merada otlayan bir büyükbaş hayvanın doğum esnasında zorlandığı gözlemlendi.

Kazaya sebep olmamak ve hayvana yardım etmek adına çevrede hayvan sahibinin bulunmadığını anlayan jandarma personeli hızla hayvanın yanına gitti. Jandarma ekipleri, büyükbaş hayvanın doğumuna destek olarak yavrusunun sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini sağladı.

Doğum tamamlandıktan sonra jandarma ekipleri, hem doğum yapan hayvanın hem de yavrusunun sağlık durumunu kontrol etti. Daha sonra, hayvanların sahibi Ömer Konca’ya durum hakkında bilgi vererek, büyükbaş hayvan ve yavrusunu sağlıklı bir şekilde sahibine teslim etti.