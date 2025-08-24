Jandarma, Hırsız Şüphelisini Yakaladı

ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, tarımsal ürün hırsızlıklarını önlemek amacıyla gerçekleştirdiği devriyeler sırasında bir şüpheliyi suçüstü yakaladı. Alınan bilgilere göre, 23-24 Ağustos tarihlerinde Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, Turanlar, Reisköy, Mursallı, Tekin, Ömerbeyli, Kızılcagedik, Alangüllü ve Neşetiye mahallelerinde geniş kapsamlı önleyici devriyeler yaptı.

DEVİYE FAALİYETLERİ HIZ KAZANDI

Bu çalışmalara Jandarma Komando, Asayiş, Motorlu Asayiş Timleri ve Trafik Jandarması katıldı. Devriye sırasında, bir şahsa ait bahçeden yaklaşık 5 kilogram incir çalan şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheli hakkında adli süreç devam ederken, devriyeler sırasında bahçelerde ve tarlalarda çalışan çiftçiler de bilgilendirilerek, hırsızlık olaylarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

TARIMSAL HIRSIZLIKLARA KARŞI DENETİMLER SÜRECEK

Jandarma, tarımsal ürün hırsızlıklarını önlemek amacıyla düzenlediği denetimlerin aralıksız süreceğini duyurdu. Çiftçilere güvenlik konusunda sağlanan destek, hırsızlık olaylarını minimize etmek adına önem taşıyor.