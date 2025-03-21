Jandarma, Huzurevinde Pasta Kesti

JANDARMA EKİPLERİ HUZUREVİ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Elazığ’da jandarma ekipleri, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek pasta kesimi etkinliği düzenliyor. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, kentte huzur ve güveni sağlamanın yanında vatandaşların yanında olmayı öncelik olarak belirliyor.

ÖZEL GÜNLERİ UNUTMUYORLAR

Jandarma ekipleri, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Gazi Huzurevi’ni ziyaret ederek, bu özel günü birlikte kutluyor. Gerçekleştirilen pasta kesme etkinliği, günün anlam ve önemine atıfta bulunarak huzurevi sakinlerine yönelik bir jest olarak değerlendiriliyor.