Haberler

Jandarma, Huzurevinde Pasta Kesti

JANDARMA EKİPLERİ HUZUREVİ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Elazığ’da jandarma ekipleri, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek pasta kesimi etkinliği düzenliyor. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, kentte huzur ve güveni sağlamanın yanında vatandaşların yanında olmayı öncelik olarak belirliyor.

ÖZEL GÜNLERİ UNUTMUYORLAR

Jandarma ekipleri, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Gazi Huzurevi’ni ziyaret ederek, bu özel günü birlikte kutluyor. Gerçekleştirilen pasta kesme etkinliği, günün anlam ve önemine atıfta bulunarak huzurevi sakinlerine yönelik bir jest olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bakan Tunç’tan Soruşturmaya ve Çağrıya Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye yönelik soruşturmalar sonrası Özgür Özel'in sokak çağrısını değerlendirerek, yargının bağımsız olduğunu ve hesap vereceğini belirtti.
Haberler

Efeler’de Motosiklet Kazasında 1 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen motosiklet ve otomobil kazasında bir kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale ederek hastaneye taşıdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.