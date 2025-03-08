Jandarma, Kadın Sürücülere Gül Dağıttı

JANDARMA EKİPLERİ KADINLARA GÜL DAĞITTI

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak amacıyla kadın sürücülere gül dağıtıyor. Erzin, Dörtyol ve Payas ilçelerinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, jandarma ekipleri yolda geçen araçları durduruyor.

KADIN SÜRÜCÜLERDEN OLUMLU TEPKİLER

Bu anlamlı etkinlik, kadın sürücüleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Jandarma ekiplerinin düzenlediği bu kutlama, kadınların özel günü için önemli bir jest olarak değerlendiriliyor.