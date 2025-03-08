Haberler

Jandarma, Kadın Sürücülere Gül Dağıttı

JANDARMA EKİPLERİ KADINLARA GÜL DAĞITTI

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak amacıyla kadın sürücülere gül dağıtıyor. Erzin, Dörtyol ve Payas ilçelerinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, jandarma ekipleri yolda geçen araçları durduruyor.

KADIN SÜRÜCÜLERDEN OLUMLU TEPKİLER

Bu anlamlı etkinlik, kadın sürücüleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Jandarma ekiplerinin düzenlediği bu kutlama, kadınların özel günü için önemli bir jest olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kontrol Kaybedilen Cip Takla Attı: 4 Yaralı

Erbaa'da sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan cipte 4 kişi yaralandı. Olay gece saatlerinde gerçekleşti ve yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Hatay’da Tırla Çarpışan Motosiklet Kazası

Kırıkhan'da bir tırla çarpışan motosiklet kazasında iki genç, 19 yaşındaki Atilla Kafas ve 18 yaşındaki Halit Helvacı, yaşamını yitirdi. Jandarma soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.