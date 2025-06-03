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Jandarma, Kayıp Keçiyi Kurtardı

KEÇİNİN KAYBOLDUĞU MAĞARA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan olayda, kayıp olan bir keçiyi bulmak için jandarma ve arama kurtarma ekipleri devreye girdi. Vatandaşın, keçisinin düştüğü bir mağarada mahsur kaldığını fark etmesiyle harekete geçildi. Keçi, 3 gün boyunca mağarada mahsur kaldıktan sonra arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİLER

Manavgat’ın Beşkonak Mahallesi’nde bir vatandaşa ait keçi, 3 gün önce kayboldu. Uzun süre yapılan aramalar sonucunda, bu keçinin düştüğü bir mağarada kaybolduğunu gören vatandaş, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından, keçiyi kurtarmak için bir sivil toplum kuruluşuna ait arama kurtarma ekibi de olay yerine çağrıldı.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, keçinin sahibinin yanında olduğu bir şekilde mahsur kaldığı mağaranın bulunduğu yere ulaştı. Ekipler, yaklaşık 15 metre derinlikteki mağaraya ipler sarkıtarak girmeyi başardı ve girişin kaya parçalarıyla kapanmış olan kısmını kırarak temizledi. Uzun süren çabalar sonucunda kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.

– ANTALYA

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