Jandarma, Kayseri’de uyuşturucu yakaladı

JANDARMA OPERASYONUNDA 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, kente mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde sokmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalara göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu A.O., M.S. ve P.S.’nin İran’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri ağız yoluyla yutarak mide ve bağırsaklarında gizleyerek kente getireceklerini belirledi.

TAKİP VE DURDURMA İŞLEMİ

Şahısların bulunduğu aracın takibi yapıldı ve Ankara yolunda durduruldu. Gözaltına alınan şahısların üst ve eşya aramalarında 20 gram uyuşturucu madde ve 117 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler, Kayseri Şehir Hastanesinde iç beden muayenesine alındı ve burada mide ile bağırsaklarında çok miktarda kapsül şeklinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen yabancı maddeler tespit edildi.

VALİDEN JANDARMA EKİPLERİNE TEBRİK

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, jandarma ekiplerini tebrik ederek, “Kayseri İl Jandarma Komutanlığımız, gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara yine fırsat vermedi, vermeyecek. Şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen alçaklar, Başsavcılığımızın koordinesinde jandarmamızın titiz takibiyle ellerindeki uyuşturucu ile kıskıvrak yakalandı. Ellerinde yakalanan uyuşturucuyu midelerinde de getirmeye çalıştılar. Her yolu deniyorlar. Hangi yolu denerseniz deneyin, kaçamayacaksınız, başaramayacaksınız. Bu şehirde uyuşturucu satamayacaksınız” şeklinde açıklama yaptı.