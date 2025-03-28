Jandarma, Kırıkkale’de Aranan İki Kişiyi Yakaladı

SUÇLARDAN ARANAN İKİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kırıkkale’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, çeşitli suçlardan dolayı aranan iki hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda aranan kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

SAHTECİLİK VE KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU

Alınan bilgilere göre, Keskin ilçesinde “resmi belgede sahtecilik” suçundan dolayı 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U. (43) ve Balışeyh ilçesinde “karşılıksız yararlanma” suçundan 1 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan B.V. (36), jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLER

Gözaltına alınan iki hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.