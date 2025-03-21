Jandarma Komutanı: Terörle Mücadelemiz Sürmektedir

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ İLE İFTAR PROGRAMI

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, terörle mücadelede şehit ve gazilerin özverilerine vurgu yaparak, “40 yıla aşkın süredir bu milletin huzuruna kasteden terör belası, tıpkı Çanakkale’de düşmanı denize döken irade gibi, bugün kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından büyük ölçüde bertaraf edilmiştir” ifadesini kullandı. Bu bağlamda, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilere iftar programı düzenledi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Albay Yağan, önemli bir konuşma gerçekleştirdi.

ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN YERİ KALBİMİZDEDİR

Konuşmasında şehitler ve gazilerin her zaman Türk milletinin kalbinde yer aldığını belirten Albay Yağan, “Bugün burada, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için en değerli varlıklarını, evlatlarını, eşlerini, kardeşlerini ve sevdiklerini bu kutsal topraklar uğruna şehit veren siz kıymetli ailelerimiz ve kahraman gazilerimizle bir araya gelmekten onur ve gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu. Albay Yağan, aziz şehitlerin her bir karış toprakta ebedi istirahatgahlarını bulduğunu vurguladı ve onların hatırasının milletin en değerli emaneti olarak korunacağına dikkat çekti.

TERÖRLE MÜCADEDEKİ BAŞARILAR

Albay Yağan, “Terörle mücadelede şehit ve gazilerimizin fedakarlıkları her daim hatırlanacaktır. 40 yıla aşkın süredir bu milletin huzuruna kasteden terör belası, tıpkı Çanakkale’de düşmanı denize döken irade gibi, bugün kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından büyük ölçüde bertaraf edilmiştir” ifadelerini kullandı. Terörle mücadelede elde edilen başarıların, vatanın her karışında huzur ve asayiş sağladığını işaret eden Albay Yağan, bu durumun bugünü güçlü, geleceği güvenli kıldığını belirtti.

GAZİLERİMİZE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ

Jandarma teşkilatının milletin güvenliği için her zaman görevinin başında olduğunu belirten Albay Yağan, konuşmasını, “Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere, 18 Mart Çanakkale Zaferinden bugüne kadar vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahraman Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” sözleriyle tamamladı. Programa İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Serdar Köken, İdare Mahkemesi Başkanı Yasin Ayna, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.