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Jandarma Komutanı Yanık’tan Kadınlar Günü Mesajı

ERZİNCAN İL JANDARMA KOMUTANI KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Yanık, “Başta aile olmak üzere toplumun en önemli yapı taşı olan, hayatımızın her anını daha özel kılarak güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Kadın annedir, topluma bireyler kazandırır. Kadın eştir, sorumluluklarımızı paylaşır, yükümüze omuz verir. Kadın kardeştir, evlattır sevgi ve masumiyet taşır.” dedi.

KADINLARIN TOPLUMDAKİ YERİNE VURGU YAPILDI

Bu nedenledir ki gerek inancımız, gerekse de toplumsal değerlerimiz kadını her zaman baş tacı etmekte, onu çok müstesna bir yere koymaktadır. Yanık, “Bu duygu ve düşüncelerimle; yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, üreten, eğiten, yetiştiren ve özverinin timsali olan başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

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