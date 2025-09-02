Haberler

Jandarma, Konya’da Trafik Denetimi Yaptı

DRON DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ YAPILDI

Konya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çumra-Bozkır devlet karayolunda dron yardımıyla bir trafik denetimi gerçekleştirdi. Bu denetim kapsamına toplamda 377 araç ve sürücü alındı.

IDARI PARA CEZALARI UYGULANDI

Gerçekleştirilen denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden ve eksiklikleri tespit edilen 15 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı.

EMNIYET KEMERİ VE TRAFIK KURALLARI UYARILARI

Trafik jandarma timleri, denetim sırasında sürücülere ve yolculara emniyet kemeri takmanın önemi ile trafik kurallarına ve yasaklara uyulması hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

