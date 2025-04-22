Jandarma Köpek Gösterisi İçin Öğrenciler Bir Araya Geldi

23 NİSAN ETKİNLİĞİYLE JANDARMA TANIYORLAR

Sivas’ta düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, yaklaşık 1600 öğrenci İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Bu sayede çocuklar, jandarmayı yakından tanıma fırsatı buldu. Silah ve teçhizatları inceleyen minikler, aynı zamanda özel eğitimli köpeklerin sergilediği gösteriyi de ilgiyle takip etti.

STANTLARDA İNCELEMELER YAPILDI

Ziyaret sırasında , İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde kurulan stantlarda öğrenciler silah, teçhizat ve araçları inceledi. Öğrenciler, bomba arama köpeği ve narkotik madde arama köpeklerinin sergilediği gösterileri de büyük bir merakla izledi. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, temsili olarak İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Taşkın, makam koltuğunu İnönü İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Defne Çelik’e devretti.

ÖĞRENCİLERDEN CESUR AÇIKLAMALAR

Temsili komutan Defne Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın ile birlikte stantları dolaşarak, “Jandarma komutanı olmak çok güzel bir duygu. Stantlar çok güzeldi, çok güzel şeyler öğrendik” ifadelerini kullandı. Öğrencilerden Vuslat Erva İkiz ise burada geçirdiği günü çok beğendiğini belirterek, “Buraya geldiğimiz için çok mutluyum. Askerlerimizin silahlarını yakından tanıma fırsatı buldum” dedi. Burak Türk de kendilerine bu şansı tanıyanlara teşekkür ederek, “Çok güzel bir gün geçirdim” diye ekledi.