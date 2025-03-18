Jandarma, Köşk’te Şehit Ailesini Ziyaret Etti

JANDARMA PERSONELİ ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Aydın İl Jandarma Komutanlığı personeli, Köşk ilçesinde 1985 yılında şehit olan Jandarma Er Necip Erdoğan’ın ailesini ziyaret ediyor. Ziyaret, Sarıçam Mahallesi’ndeki ikametlerinde gerçekleştirildi.

ŞEHİTLERİ UNUTMADIKLARINI BELİRTTİLER

Jandarmadan yapılan açıklamada, “Şehitlerimizin fedakarlığını ve ideallerini asla unutmayarak ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadesine yer verildi. Bu ziyaretler, şehit ailelerine destek olmak ve onların unutulmadığını hissettirmek amacıyla düzenleniyor.