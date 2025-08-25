Jandarma, Köyceğiz’de Kenevir Ele Geçirdi

KÖYCEĞİZ’DE KENEVİR OPERASYONU

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, bir ihbar doğrultusunda jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, mısır tarlası görünümündeki alanda 5 bin 126 kök kenevir ele geçirildi. Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaçam Mahallesi’nde dişi hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, tarlaya düzenledikleri operasyonda bu büyük miktardaki kenevirleri ele geçirdi.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Yapılan operasyon sonucunda jandarma ekipleri, kenevir bitkilerini sökerek imha edilmek üzere kamyonla taşıdı. Ayrıca, uyuşturucu madde üretimi gerçekleştiren A.Ö., B.Ö. ve A.Ö. isimli şahısların ikametlerinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda, yine 5 bin 126 kök kenevir, 25 kilogram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 122 adet fişek, 1,5 kilogram barut ve 2 adet tarihi eser niteliğindeki obje ele geçirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, bölgede uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gösterdi.