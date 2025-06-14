Jandarma Kuruluş Yıldönümü Taksim’de Kutlandı

JANDARMA’NIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

Jandarma Teşkilatı’nın 186’ncı kuruluş yıldönümü, Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı önünde yapılan bir törenle kutlanıyor. Taksim’de gerçekleştirilen bu anlamlı etkinliğe, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli katılıyor.

ÇELENK SUNMA SEREMONİSİ

Törende, Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıyor. Ardından bir dakikalık saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla etkinlik sona eriyor. Törenin bitiminde, toplu fotoğraf çekimi gerçekleştiriliyor.

ŞEHİTLİĞE ZİYARET

Tören sonrası, Yusuf Kenan Topcu ve beraberindeki heyet, Edirnekapı Şehitliği’ne doğru hareket ediyor. Bu ziyaret, jandarma teşkilatının şehitlerine olan saygısını gösteriyor.