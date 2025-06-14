Jandarma Kuruluş Yıldönümü Törenle Kutlandı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI’NIN KUTLAMA TÖRENİ

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 186. yıl dönümü, Muğla’nın Menteşe ilçesinde düzenlenen bir etkinlikle kutlandı. Kutlama programı, Menteşe Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Tören sırasında Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Atatürk büstüne çelenk sundu.

PROGRAMIN DETAYLARI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün anlamı ve önemi hakkında bir konuşma yapıldı. Jandarma Hukuk Teğmeni Halil İbrahim İzgi, teşkilatın tarihçesini okuyarak programı sonlandırdı. Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Can Bolat ile Jandarma ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü personelleri katıldı.