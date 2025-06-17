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Jandarma Kutlaması Gölcük’te Yapıldı

JANDARMA TEŞKİLATININ KUTLAMALARI

Jandarma Teşkilatı, 186’ncı kuruluş yıl dönümünü Bolu’da görkemli bir etkinlik ile kutladı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Gölcük Tabiat Parkı’nda gerçekleştirdiği etkinlikte, göl sularına girerek suyun ortasında dev Türk bayrağı açtı. Bu anlamlı kutlama, bölgedeki doğa güzellikleri ile birleşerek özel bir atmosfer yarattı.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Gölün ortasında açılan dev Türk bayrağı, katılımcılardan ve bölgeyi ziyaret eden turistlerden büyük beğeni topladı. Ayrıca, etkinlik kapsamında “Jandarmamızın 186’ncı Yılı Kutlu Olsun” yazılı pankart da açıldı. Jandarma Genel Komutanlığı, bu anları sosyal medyada paylaşarak etkinliğin coşkusunu daha geniş bir kitleye ulaştırdı. Bolu’daki bu kutlama, Jandarma Teşkilatı’nın tarihini ve başarılarını anmak için önemli bir fırsat sundu.

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